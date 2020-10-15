2020/10/15 | 08:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عقار “إنمازيب” الذي أنتجته شركة “ريغينيرون” كأول علاج توافق عليه الإدارة لعلاج عدوى فيروس إيبولا لدى البالغين والأطفال.وقالت الإدارة إن العقار جرت تجربته على 382 مريضا من البالغين والأطفال ممن أكدت التحاليل إصابتهم بفيروس إيبولا من سلالة زائير في تجربة سريرية.ومرض إيبولا، هو عدوى فيروسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تعلن عن علاج مرض خطير يصيب الأنسان حير العالم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تعلن عن علاج مرض خطير يصيب الأنسان حير العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).