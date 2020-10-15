بينها الأنفال والسجون السرية.. أمريكا تعتزم إعادة 5 ارشيفات مهمة إلى العراق

2020/10/15 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة الثقافة نية الولايات المتحدة الاميركية اعادة خمسة ارشيفات مهمة الى العراق خلال المرحلة المقبلة.

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