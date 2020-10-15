وزارة التربية توضح ضوابط نقل الطلبة

2020/10/15 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت وزارة التربية ضوابط النقل الخاصة بالطلبة في المدارس ببغداد والمحافظات للعام الدراسي 2020 -2021 .

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