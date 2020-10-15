2020/10/15 | 09:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وجه مصرف الرافدين شركات الصيرفة بالدخول في نافذة مزاد بيع العملة بالدولار التي يقدمها المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “المصرف قرر اعادة العمل بنافذة بيع العملة بالدولار لشركات الصيرفة ” .

داعيا تلك الشركات الى مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف في بغداد الشورجة للاطلاع على الشروط والتعليمات الخاصة ببيع العملة وهي شروط ميسرة وسهلة وتعود بالمنفعة والايجابية على الشركات.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يقرر اعادة بيع العملة.. ويوجه نداء للصيرفات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يقرر اعادة بيع العملة.. ويوجه نداء للصيرفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).