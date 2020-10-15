2020/10/15 | 09:01 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 15 أكتوبر 2020 | 08:56 صباحاً | عدد القراءات : 8

يستفيد منه 5 ملايين عامل..



قانون التقاعد ينتظر تصويت البرلمان

يستفيد منه 5 ملايين عامل..



قانون التقاعد ينتظر تصويت البرلمانيستفيد منه 5 ملايين عامل..



قانون التقاعد ينتظر تصويت البرلمان

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