محافظ البنك المركزي : باشرنا بتنفيذ خطة اصلاح القطاع المصرفي

2020/10/15 | 09:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف ، انه طرح قبل أيام رؤية لإصلاح واقع القطاع المصرفي في البلاد لتعزيز نظام الاستقرار المالي القائم على المنافسة.وقال محافظ البنك في تصريح اوردته صحيفة ”الصباح” وتابعته المستقلة اليوم الخميس ،أن “الرؤية المستقبلية لعمل البنك المركزي العراقي، تتمحور في ظل الأزمة الاقتصادية من […]

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