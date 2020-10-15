ضبط آلاف الحبوب المخدرة حاولت مجموعة تهريبها على الحدود مع سوريا

2020/10/15 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني============== رصدت احدى الكاميرات الحرارية في مقر السرية الثالثة في الفوج الأول لواء المشاة ٧١ بالفرقة ١٥ بالجيش العراقي، على الشريط الحدودي مع الجانب السوري تقرب مجموعة يقدر عددهم (١٥) شخصا يحملون مواد تهريب مع اشخاص يحملون اسلحة خفيفة وبعد اجتيازهم للساتر الحدودي بمسافة ١٥٠م تم الاصتدام بقوة احدى الكمائن العائدة للفوج وتبادل اطلاق النار بين المهربين وقواتنا ولاذو بالفرار الى داخل العمق السوري، وقد تمكنت قواتنا الامنية خلال هذا الواجب من القاء القبض على شخص سوري الجنسية يعمل مع المهربين، كما ضبطت كارتونة كبيرة مملوءة باكياس حبوب (مخدرة) عدد ١٠٠ كيس كل كيس يحتوي على ٢٠٠٠ حبة اي ما مجموعة ٢٠٠٠٠٠ الف حبة مخدر، كما ضبطت ٢٠ حاوية زنة (٢٠) كغم مملوءة بمادة (الدهن الحر)، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.===============١٥ ت ١ ٢٠٢٠

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