دفاعا عن وحدة الماركسيين اللينينيين المغاربة الحلقة الأولى - الأماميون الثوريون

2020/10/15 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الأماميون_الثوريون في أزيد من نصف قرن من النضال الثوري بالمغرب، منذ انتفاضة 23 مارس 1965، لم تستطع القوى الثورية بالمغرب توحيد صفوفها.



عجزت الحركة الماركسية ـ اللينينية المغربية عن بناء تجربة ثورية ملموسة بعد فشل التجارب السبعينية، بينما يعرف الوعي في صفوفها الجماهير، الطبقة العاملة والفلاحون، تناميا ملحوظا، دون القدرة على بلورة فعل ثوري ملموس نظرا لكون اليسار الثوري غير قادر على استيعاب حركتها المتنامية.كان ......





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