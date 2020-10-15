القطاع السياحي في امريكا ارقام واحصائيات - عدلي عبد القوي العبسي

2020/10/15 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عدلي_عبد_القوي_العبسي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول السياحية في العالم ، وحسب تقرير منظمة السياحة العالمية لأكثر الوجهات جذبا للسياح في العالم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة عالميا بعد كل من فرنسا واسبانيا ، حيث بلغ عدد السياح لأمريكا في نفس السنة أكثر من 79 مليون شخص.ويعتبر القطاع السياحي من أهم القطاعات في أمريكا نتيجة للمداخيل الكبيرة التي يدرها على الاقتصاد الأمريكي ، ويتوزع ......





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