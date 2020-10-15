النفط يتجاوز مخاوف كورونا ويقفز بالسعر.. خبراء: سوق الطاقة يسير إلى لاعب الطبال!

2020/10/15 | 09:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس لتواصل مكاسبها البالغة 2٪ عن الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

الولايات المتحدة غرب تكساس الوسيط (WTI) الخام CLc1 ارتفعت العقود الآجلة 8 سنتات، أو 0.2٪، لـ41،12 للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتا، أو 0.2٪ إلى 43.39 $ للبرميل.

صعدت أسواق النفط لليوم الثالث على الرغم من عودة ظهور إصابات COVID-19 في جميع أنحاء أوروبا مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

قال مايكل مكارثي ، كبير استراتيجيي السوق في CMC Markets and Stockbroking ، “إن أسواق الطاقة تسير بالتأكيد إلى لاعب الطبال الخاص بها في الوقت الحالي” ، مضيفًا أن التقلبات الأخيرة في أسعار النفط ربما اجتذبت المزيد من مراكز التجار.”

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