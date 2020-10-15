وزارة التربية تضع ضوابط جديدة لنقل الطلبة في المدارس ببغداد والمحافظات

2020/10/15 | 09:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أعدت وزارة التربية ضوابط جديدة لنقل الطلبة في المدارس ببغداد والمحافظات للعام الدراسي 2020 ــ 2021 .وقال مدير عام التعليم العام والاهلي والاجنبي بالوزارة محمود حسين القيسي لـ”الصباح” وتابعته المستقلة اليوم الخميس: ان الوزارة قررت عدم السماح للطلبة في المدارس المسائية في الصفوف المنتهية الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بالنقل من مدارس مديريات […]

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