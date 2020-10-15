الحشد الشعبي: 12 الف مقاتل يشاركون بخطة احياء ذكرى استشهاد الرسول محمد

2020/10/15 | 09:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد معاون رئيس اركان الحشد الشعبي لشؤون العمليات عدنان النجار، الخميس، أن الحشد الشعبي كان وسيبقى في خدمة أبناء الشعب العراقي والزوار الكرام، فيما كشف نائب معاون رئيس اركان الحشد الشعبي ياسر حسين العيساوي عن مشاركة 12 الف مقاتل بالحشد الشعبي في تأمين خطة احياء زيارة استشهاد الرسول محمد (صلى الله عليه واله وسلم) في محافظة النجف الاشرف.

وقال النجار في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ الحشد الشعبي دائما بخدمة الشعب في حماية الزوار أو تقديم الخدمات أو في أي مجال آخر”.

وأضاف النجار، أن “كافة مديريات هيئة الحشد الشعبي جاهزة لتقديم الخدمات كما دافعت عن العراقيين في جبهات القتال”.

من جانبه كشف نائب معاون رئيس اركان الحشد الشعبي ياسر حسين العيساوي عن “مشاركة 12 الف مقاتل بالحشد الشعبي في تأمين زيارة مرقد الإمام علي (عليه السلام) بمناسبة ذكرى استشهاد الرسول محمد (صلى الله عليه واله وسلم)”.

وأضاف العيساوي، أن “الخطة الأمنية الخاصة باحياء استشهاد الرسول متكاملة واخذت بنظر الاعتبار جميع التحديات والظروف الحالية”.



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