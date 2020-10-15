العراق يستأنف رحلاته اليومية مع تركيا

2020/10/15 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يستأنف العراق اليوم الخميس رحلاته الجوية اليومية الى تركيا.

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