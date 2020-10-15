البرازيل.. أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/10/15 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 749 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و27235 حالة إصابة جديدة.

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