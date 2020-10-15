التخطيط تخصص مبلغ لدعم صندوق التنمية الاجتماعي في السليمانية

2020/10/15 | 09:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – خصَّصت وزارة التخطيط تسعة ملايين و400 الف دولار لدعم مشروع صندوق التنمية الاجتماعي في محافظة السليمانية.وقال محافظ السليمانية الدكتور هفال ابو بكر بتصريح اوردته صحيفة ”الصباح” وتابعته المستقلة اليوم الخميس: انه تم اطلاق المشروع في المحافظة خلال مؤتمر صحفي عقد فيها بحضور وزيري التخطيط الاتحادي خالد بتال نجم، ونظيره بالاقليم دارا رشيد، […]

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