مجددًا.. العراق يعلن استئناف الطيران مع تركيا: هل ستعلق مرة أخرى؟

2020/10/15 | 09:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الخميس، عن استئناف الرحلات المجدولة بين العراق وتركيا.

وذكر اعلام سلطة الطيران في بيان، ان “سلطة الطيران المدني العراقي تود أن تبين لجميع مسافرينا الكرام بأنه تم استئناف الرحلات المجدولة ما بين العراق وتركيا، ابتداءً من هذا اليوم الخميس الموافق 2020/10/15 وبواقع 7 رحلات اسبوعيا لكل جانب”.

ويأتي هذا الاعلان بعد اعادة الطيران في 25 ايلول قبل ان يتم الاعلان عن تعليقه مجددًا في مطلع تشرين الاول الجاري.

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