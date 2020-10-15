فواز الطريس لاعباً للهلال السعودي حتى 2023

2020/10/15 | 09:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….اعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميا مع لاعب المنتخب السعودي الأولمبي فواز الطريس لمدة 3 مواسم، قادما من نادي الاتفاق.بهذه الصفقة التي تعتبر مدوية يفتتح الزعيم صفقاته بسوق الانتقالات الصيفية الجارية للموسم الحالي 2020/2021.وذكر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإدارة برئاسة فهد بن نافل وقعت […]

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