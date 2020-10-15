الرافدين يوجه شركات الصيرفة بالدخول لنافذة بيع العملة بالدولار

2020/10/15 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادوجه مصرف الرافدين، الخميس، شركات الصيرفة بالدخول في نافذة مزاد بيع العملة بالدولار التي يقدمها المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز"، نسخة منه، ان “المصرف قرر اعادة العمل بنافذة بيع العملة بالدولار لشركات الصيرفة”.

ودعا المصرف تلك الشركات الى “مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف في بغداد الشورجة للاطلاع على الشروط والتعليمات الخاصة ببيع العملة وهي شروط ميسرة وسهلة وتعود بالمنفعة والايجابية على الشركات”.

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