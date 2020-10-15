2020/10/15 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداستقرت أسعار النفط، الخميس، لتواصل مكاسبها البالغة 2٪ عن الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما شوهدت أوبك وحلفاؤها يلتزمون باتفاقهم للحد من الإنتاج في ايلول.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الخام CLc1 عند 41.04 للبرميل بحلول الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش في حين انخفض برنت الخام LCOc1 سنتا واحدا 43.31 دولار للبرميل.

وصعدت أسواق النفط لليوم الثالث على الرغم من عودة ظهور إصابات COVID-19 في جميع أنحاء أوروبا مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

وقالت مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية انخفضت جميعها في الأسبوع المنتهي في 9 تشرين الاول ، وفقًا لتقرير صدر بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.

وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 5.4 مليون برميل ، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير ، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة ، بمقدار 3.9 مليون برميل.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادئ في OANDA: "يرجع جزء كبير من الانخفاض إلى تأثيرات إعصار دلتا الذي أدى إلى إغلاق الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك ، وبالتالي سيكون تأثيرًا مؤقتًا".

قال مصدران من أوبك قبل اجتماع اللجنة الفنية لأوبك + يوم الخميس للمراجعة ، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، الذين يُطلق عليهم مجتمع أوبك + ، امتثلوا بنسبة 102٪ لاتفاقهم لخفض إمدادات النفط في ايلول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط العالمية اليوم استقرار ومحاولات للحفاظ على المكاسب) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط العالمية اليوم استقرار ومحاولات للحفاظ على المكاسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).