صندوق الإسكان يباشر استلام معاملات المقترضين

2020/10/15 | 09:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – باشر صندوق الإسكان في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة تسلم معاملات المقترضين وفق التعديل الجديد بمدة التسديد.واوضح مصدر مسؤول في المركز الاعلامي بالوزارة في تصريح لــ”الصباح” تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان البنك المركزي العراقي اطلق مبادرة لتعديل مدة القرض لتكون ١٥ عاما بدلا من عشرة اعوام من اجل دعم العملية الاقراضية للصندوق، […]

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