2020/10/15 | 09:32 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الخميس 15 أكتوبر 2020 | 09:24 صباحاً | عدد القراءات : 10

التطبيعية تطالب الشباب بمنح ملعب "المدينة" للمنتخب وفيزا الإمارات تهدد مبارتين وديتين

بغداد/..كشف مصدر مطلع، ان الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة بصدد تقديم طلب رسمي الى وزارة الشباب والرياضة لمنحها ملعب المدينة {الحبيبية سابقا} شرق العاصمة بغداد ليكون مسرحاً لتحضيرات المنتخب الوطني خلال معسكره القصير للفترة من السادس ولغاية التاسع من الشهر المقبل.

وسيكون هذا المعسكر استعداداً الى السفر الى الامارات تأهباً لمبارتي الأردن وأوزباكستان الوديتين اللتان تقيمان في إمارة دبي على هامش أسبوع الفيفا الرسمي.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، أن "الهيئة التطبيعية استعاضت عن فكرة تجمع منتخبنا في مدينتي كربلاء وأربيل وأرتأت ان تكون التدريبات في الملعب الجديد الذي لم يفتتح حتى هذه اللحظة، على الرغم من اكتمال مرافقه الاساسية ولم يتبق غير عملية نثر البذور الشتوية“، موضحاً أنه ” في حال موافقة الوزارة بصفتها الجهة المشرفة سيكون هذا المرفق الحديث مكاناً مثالياً لتدريبات أسود الرافدين اثناء معسكره الداخلي في بغداد الذي يستمر لثلاثة أيام قبل التوجه الى دبي".

وأضاف ان الهيأة المؤقتة التي حصلت على تمديد رسمي من أعلى سلطة كروية في العالم (الفيفا)، "خاطبت اتحاد القدم في الإمارات ومنه إلى سلطات الهجرة والإقامة في ذلك البلد لمرات عديدة بهدف الحصول على رد سريع بشأن تأمين سمات دخول الوفد العراقي إلى مدينة دبي التي سوف تحتضن اللقاءين التجريبيين أمام منتخب النشامى الأردني يوم الثاني عشر وضد أوزبكستان في السابع عشر من الشهر المقبل".

وأكد المصدر أنه "في حال عدم الحصول على أي إجابة فورية، سيتم الطلب من وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال للتحرك عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وحث الطرف الآخر على إنجاز التصاريح الرسمية لاسيما ان لجنة العلاقات كانت قد أرسلت المذكرة إلى الاتحاد الخليجي منذ أسبوعين لكنها لم تحصل على أي نتيجة تذكر لغاية الان، علاوة على توفير الأمور اللوجستية ومنها مفاتحة الخطوط الجوية العراقية لنقل بعثة الوفد عبر أسطولها في رحلة خاصة".

كما كشف المصدر أن "القائمين على إدارة الكرة العراقية يبذلون جهوداً مكثفة من اجل انجاز سمات الدخول وتصاريح إقامة الجهاز التدريبي لمنتخبنا الوطني بقيادة السلوفيني ستريشكو كاتانيتش ومساعديه أليش سيه، نهاد بيجوفيتش.



فلادو رادمانوفيتش، مارتن ماجستير بعد انتهاء صلاحياتها بعد ان تم تجديد عقودهم للمرة الرابعة، فضلا عن ترتيب الحجوزات في أحد فنادق العاصمة بغداد ليكون مقراً لسكن المدربين واللاعبين والإداريين، إذ من المرجح ان يكون المقر هو فندق بابل مع اجراء فحوصات دورية ضد مرض كورونا وتخصيص حافلة حديثة لنقل اللاعبين خلال التدريبات اليومية".

ونوه بأن "هناك رغبة كبيرة لدى أعضاء لجنتي الفنية والتطوير والمسابقات في حضور و تواجد المدرب كاتانيتش في حفل افتتاح دوري الكرة للموسم المقبل ومشاهدة مباراة فريقي الزوراء والشرطة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وأن الأخير، أبدى موافقته على هذا الأمر لان هذا الحدث سيحظى بتغطية إعلامية موسعة، فضلا عن دعوة لفيف من الشخصيات الرياضية الفاعلة، بعد أخذ الموافقات الرسمية من خلية الأزمة على ان تراعي اللجنة التنسيقية المشرفة، تطبيق التدابير الوقائية اللازمة".

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