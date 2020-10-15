محافظة نينوى تنجز 700 مشروع حيوي ضمن خطط اعمار الموصل

2020/10/15 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أنجزت محافظة نينوى 700 مشروع حيوي جديد ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من خطط اعمار مدينة الموصل والاقضية والنواحي التابعة لها.واكد محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح اوردته صحيفة ”الصباح” وتابعته المستقلة اليوم الخميس، ان المشاريع المنجزة من قبل الجهد الهندسي والفني في بلديات وبلدية مدينة الموصل بالتعاون مع شركات وزارة الاعمار العاملة […]

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