شركة “Unoil” ودفع الرشوى.. عدنان الزرفي

2020/10/15 | 09:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل في قضية شركة(Unaoil)الفرنسية التي استلمت عقود بقيمة1.7مليار دولار، بعد ان حكمت محكمة الفساد البريطانية على ممثل الشركة بتهمة دفع رشاوي لكبار موظفي الدولة من بينهم وزيري نفط وشركاء في التعاقدات الحكومية !أموال البلد يجب ان تسترد في محاكمنا العراقية.

— عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) October 14, 2020

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