جامعة بابل : اكثر من 2000 متنافس لشغل 685 مقعدا في الدراسات العليا

2020/10/15 | 09:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أعلنت جامعة بابل تنافس اكثر من الفي متقدم لشغل 685 مقعدا في الدراسات العليا وفقا للتعليمات والضوابط.وقال مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الدكتور عصام مجبل عبد الفتلاوي في تصريح اوردته صحيفة”الصباح” وتابعته المستقلة اليوم الخميس: ان اعداد المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 2020ـ2021 وصلت الى الفين و298 متقدما بحسب الإحصاءات المسجلة في […]

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