الثقافة: اميركا تنوي اعادة خمسة ارشيفات مهمة الى العراق

2020/10/15 | 09:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الثقافة، الخميس، نية الولايات المتحدة الاميركية اعادة خمسة ارشيفات مهمة الى العراق خلال المرحلة المقبلة.وقال وكيل الوزارة نوفل ابو رغيف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الارشيفات الخمسة هي العراقي، والأنفال، اضافة الى البعث، والاقبية والسجون السرية، والامن والمخابرات”.وأضاف أبو رغيف، أن وزارته “تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الوضع السياسي العام وتعقيــــــــــــــداته، فضــــلا عـــــــــــن ظـــــروف جائحة كــــورونا التي تحيط بالعالم”.وشدد على “حرص الحكومة على ترصين العلاقة بين البلدين”، معربا عن “تفاؤله بتطوير التبادل الثقافي والمعرفي والتراثي بينهما”.



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