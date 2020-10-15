بومبيو يقدم مغريات للسعودية لأعلان التطبيع مع إسرائيل

2020/10/15 | 09:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السعودية، على بحث موضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل.جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي، وقال أيضا إن واشنطن تدعم “برنامجا قويا لمبيعات الأسلحة” للمملكة.أضاف بومبيو أنه أثار ما يسمى باتفاقات أبراهام، وهي اتفاقات بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، مع وزير الخارجية السعودي […]

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