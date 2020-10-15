دبلوماسي إيراني: الحشد الشعبي ضمان وحدة العراق وسيادته

2020/10/15 | 09:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، الخميس، أن الحشد الشعي ضمان وحدة العراق وأمنه وسيادته ورفعته، محذرا من وجود محاولات لانهاء الحشد الشعبي.‏وقال موسوي في تغريدة على صفحته بتويتر واطلعت عليها /المعلومة/، إن “الذين يبغضون الحشد الشعبي ويريدن إنهاء وجوده لأنهم يعلمون جيدا بوجوده القانوني وقوته الفائقة وشعبيته الواسعة ومشروعيته المدعومة بفتوى المرجعية العليا لايمكن تحقيق مآربهم الشيطانية بتقسيم العراق وجره الى المحور الصهيوأمريكي الرجعي”.وأضاف موسوي، أن “ الحشد الشعبي هو حقا ضمان وحدة العراق وأمنه وسيادته ورفعته”.وتصاعدت مواقف الاستنكار والرفض والشجب لتصريحات القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري التي تطاول فيها على الحشد الشعبي خلال مقابلة مع قناة أميركية.



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