تصريحات زيباري تغضب الشارع ودعوات للتظاهر أمام مقر حزب البارزاني السبت

2020/10/15 | 09:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..دعا بيان متداول لانصار ومحبي الحشد الشعبي، الخميس، الى تظاهرة حاشدة أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط العاصمة بغداد تنديدا بتصريحات القيادي بالحزب هوشيار زيباري المسيئة للحشد الشعبي.وذكر البيان الذي اطلعت عليه /المعلومة/، أنه “بعد الإساءات المتكررة من قبل قادة الأحزاب الإنفصالية الكردية ومليشياتها بحق حشدنا المقدس وسكوت حكومة الكاظمي المنبطحة والعميلة لأذناب أمريكا والصهاينة في العراق ..



رغم كل ما تقوم به دويلة الإنفصال والخيانة في إقليم الشمال من نهب لثروات البلد واستيلائهم على أموال طائلة من ثروات محافظاتنا الجنوبية ..



من خلال ميزانية غير عادلة منحتهم أكثر مما يستحقون ..



ورغم تحول عاصمتهم أربيل الى ملاذ للإرهابيين والمجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين بل واصبحت وكر للمؤامرات والمخططات الخبيثة والإجرامية ضد محافظات الوسط والجنوب”.وأضاف البيان، “الى الحد الذي تمادوا فيه وطغوا فصارت لهم أوكار استخباراتية في بغداد ومقرات حزبية كردية انفصالية ومواقع عسكرية لمليشياتهم المعروفة بالبيشمركة في الكثير من مناطق بغداد ..والتي تمارس عمليات الإغتيالات والابتزاز والاعتداء على العراقيين في عقر دارهم في بغداد ..



كما أسست لها عددا كبيرا من المكاتب الإعلامية لفضائيات تمارس عمليات التحريض وبث الشائعات والاكاذيب واثارة الفتن، حتى وصل الأمر بهوشيار زيباري أن يتمادى على الحشد ويطالب عميلهم الكاظمي ( بتنظيف ) المنطقة الخضراء من ( مليشيات الحشد ) على حد تعبيره”.وتابع “ومن هنا نحن جماهير الحشد وانصاره نعلن أننا لن نسكت على هذه الإهانة وسنخرج في تظاهرة حاشدة يوم السبت الموافق 17/10/2020 في بغداد الساعة العاشرة صباحا في منطقة الكرادة / شارع 52 / قرب ساحة التحريات / أمام جامعة أورك حيث يقع مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ..



الذي يتبع له هوشيار زيباري”.



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