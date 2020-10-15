العراق يستأنف الرحلات الجوية مع تركيا

2020/10/15 | 09:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخارجية البريطانية تشيد بدور حكومة الاقليم والبيشمركة

التقى ممثل حكومة اقليم كوردستان في بريطانيا كاروان جمال طاهر اليوم الخميس، وزير الخارجية والتطوير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط جيمس كليفرلي.

الاتحاد الوطني في دمشق ينظم مراسيم بذكرى رحيل مام جلال شيخ جنكي: من اولويات الاتحاد الوطني تقديم الخدمة للمواطنين

رونيا عثمان: رواية "فصول الصيف" شكل من أشكال المقاومة

تتذكر الكاتبة الألمانية الكردية رونيا عثمان طفولتها حين كانت تسافر إلى سوريا ولا يُسمح لها بقول إنها ذاهبة إلى كردستان.



وتتحدث عن ليلى بطلة روايتها "فصول الصيف" -من أم ...

الجائحة..



غيبتنا عن الفن الكوردستاني... تهذيب النفس والرجوع دائما للاخلاق

خبراء: موازنة 2020 لن تقر لسبب قاهر

أكدت اعضاء في اللجنة المالية النيابية ان مشروع قانون الموازنة للعام 2020 لم يرسل الى مجلس النواب بعد.

وقال عضو اللجنة النائب ...

كورد روجافا...



نموذج اجتماعي متطور السليمانية...



النازحون يعودون الى ديارهم لبدء حياة جديدة

كاريكاتیر

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