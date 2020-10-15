ألمانيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا

2020/10/15 | 09:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

حيث أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 6638 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 341223 حالة.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية 6294، وسُجل في 28 من مارس الماضي، وفقا للمعهد.

كما كشفت بيانات اليوم الخميس أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 33 وفاة ليصبح العدد الإجمالي 9710 وفاة.

وفي وقت سابق، حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة، ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح البلاد في مواجهة الجائحة.

PUKmedia / رويترز ‌

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