سعر صرف الـ دينار العراقي مقابل العملات العالمية اليوم الخميس

2020/10/15 | 09:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أسعار العملات العالمية مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 15-10-2020،حيث بلغت أسعار العملات العالمية مقابله كالتالي: 0.0008 دينار عراقي مقابل دولار أمريكي 0.0007 دينار عراقي مقابل يورو 0.0006 دينار عراقي مقابل جنيه إسترليني 0.01 دينار عراقي مقابل جنيه مصري 0.01 دينار عراقي مقابل درهم مغربي 0.11 دينار عراقي مقابل دينار جزائري 0.01 دينار […]

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