الصناعة : نغطي اكثر من 70 % من احتياجات السوق من الاسمدة

2020/10/15 | 09:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – يشهد القطاع الزراعي استيراد بعض أنواع الأسمدة ومنها “الداب”، رغم توفر مواده الاولية، إلا أن معمله لانتاج الاسمدة بمنطقة عكاشات في الانبار مدمر، ما يتطلب من وزارة الصناعة إعادة تأهيله لتحقيق الجدوى الاقتصادية، بعد موافقة مجلس الوزراء على استثمار الثروات المعدنية.وقال رئيس مهندسين أقدم صفاء طالب كاظم من قسم الصناعات البتروكيماوية والاسمدة […]

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