 بأرقام “صادمة”.. خسائر كورونا خلال أشهر “تفوق” الكوارث الطبيعية خلال 20 عامًا سابقة!

2020/10/15 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اظهرت مخططات بيانية، تصاعد الكوارث الطبيعية خلال العشرين عام الماضية مقارنة بالعقدين السابقين لها إلى مايقارب الضعف.

وبلغ عدد الكوارث المبلغ عنها من 1980 حتى 1999، 4212 حالة، وبمجموع وفيات بلغ 1.19 مليون مع خسائر اقتصادية بلغت 1.63 تريليون دولار.

فيما تم الابلاغ خلال الفترة المحصورة بين 2000-2019، 7348 حالة، بوفيات بلغت 1.23 مليون شخص وخسائر اقتصادية بلغت 2.97 تريليون دولار.

ووسط هذه الأربعين عامًا، جاء كورونا خلال أشهر بخسائر فاقت الكوارث الطبيعية المذكورة، حيث بلغت خسائر العالم نتيجة كورونا في 2020 1.096مليون شخص حتى الان مجموع الوفيات، وبلغت خسائر الاقتصاد العالمي المتوقعة 6.5 تريليون دولار.

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