سلطة الطيران المدني تعلن استئناف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا

2020/10/15 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

أعلنت سلطة الطيران المدني استئناف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا.

وبيّن إعلام سلطة الطيران المدني العراقي في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس ، أنه" تم أستئناف الرحلات المجدولة ما بين العراق وتركيا إبتداءً من اليوم الخميس وبواقع 7 رحلات اسبوعيا لكل جانب .

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