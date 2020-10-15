النفط تفتح باب التنافس أمام الشركات لتطوير حقل المنصورية

2020/10/15 | 09:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف وزير النفط احسان عبد الجبار، الخميس، عن جولة تنافس لعدد من الشركات العالمية من أجل تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى.



وقال عبد الجبار في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ناس" (15 تشرين الاول 2020)، إن "وزارة النفط ألغت عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكوّن من شركة (تي.بي.أي.او) التركية و(كوكاز) الكورية و(كويت انرجي) الكويتية".

وأكد أن "الوزارة وجهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة التنافس على تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة وتقديم أفضل العروض".

وأشار إلى أن "وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة ، مبينا أن "المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ (4,5) تريليون متر مكعب".

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