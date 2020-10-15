2020/10/15 | 09:44 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعرب حارس ريال مدريد، تيبوت كورتوا، عن ثقته بأن النجم البلجيكي إيدن هازارد سيقدم مستويات مذهلة مع النادي الملكي بعد فترة صعبة من الإصابات ألمت به.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حارس ريال مدريد: مواهب هازارد ستنفجر قريبا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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