2020/10/15 | 09:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 10 دقیقة

380 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعدت وزارة التربية، ضوابط النقل الخاصة بالطلبة في المدارس ببغداد والمحافظات للعام الدراسي 2020/2021 .

وقال مدير عام التعليم العام والاهلي والاجنبي بالوزارة محمود حسين القيسي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (15 تشرين الاول 2020) ان الوزارة قررت عدم السماح للطلبة في المدارس المسائية في الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) بالانتقل من مدارس مديريات التربية بالمحافظات الى المدارس في مديريات تربيات كركوك والانبار وصلاح الدين.

واكد انه تم التوجيه بمنع نقل الطلبة من المدارس الصباحية الى المسائية بالنسبة لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي، وعدم السماح بنقل الطلبة بين المديريات العامة او داخل المديرية بعد نصف السنة، الا في حالة نجاح الطالب او تكون نتيجته مكملا او انتقال محل سكنه مع أسرته بحسب الاوراق الثبوتية الخاصة بذلك.





وتابع ان نقل الطلبة في المراحل المنتهية وغير المنتهية يتوقف بعد النصف الاول من العام الدراسي ولغاية 30 تشرين الثاني من كل عام، وبعد هذا التاريخ تكون عملية النقل من صلاحية المدير العام للتربية المعنية لغاية 21 كانون الاول.

وافاد بانه لا يحق للطالب في مرحلة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي النقل بعد العطلة الربيعية لكون ذلك متعلقا بمشروع الدفتر الالكتروني، ولا يوجد ما يمنع نقل الطلبة من المدارس المتوسطة والاعدادية الحكومية الى الاهلية وبالعكس شرط ان يكون النقل ضمن نظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1977 باستثناء طلبة السادس الاعدادي الفرع العلمي في مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن ضوابط نقل الطلبة في المدارس الحكومية والاهلية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن ضوابط نقل الطلبة في المدارس الحكومية والاهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).