التخطيط تعتزم التعاقد مع شركات فاحصة جديدة

2020/10/15 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – يعتزمُ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط التعاقد مع شركات فاحصة خلال العام المقبل.وقال رئيس الجهاز حسين علي داود لـ”الصباح” اليوم الخميس: إنَّ عدد الشركات التي سيتم التعاقد معها سيكون وفق الاحتياج الفعلي لها، مشيرا الى ان وزارته كانت قد تعاقدت مع ثلاث شركات عالمية لفحص السلع والبضائع المستوردة للعراق […]

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