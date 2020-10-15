مقتل 5 عناصر من العمال الكردستاني بغارات تركية جديدة شمالي العراق

2020/10/15 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، شن غارات جوية في مناطق شمالي العراق، قتلت بها 5 أشخاص تابعين لحزب العمال الكردستاني.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزارة الدفاع التركية، قولها إن "مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي، قتلت 5 إرهابيين من منظمة (بي كا كا)، في غارات استهدفت مواقعهم شمالي العراق"، على حد وصفهم.

وأوضحت الوزارة، أن "الغارات الجوية استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقة "هاكورك" شمالي العراق"، مشيرة إلى أنها "تواصل العمليات ضد منظمة (بي كا كا) الإرهابية بعزيمة وإصرار كبيرين"، على وفق قولهم.

وأضافت، أن "الإرهابيين تم رصدهم بواسطة آليات الاستطلاع والمراقبة في منطقة هاكورك شمال العراق، عندما كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على القوات التركية".

واستنكر العراق في أكثر من بيان رسمي، قيام تركيا بشن غارات جوية على أراضيه، بعدما استمرار تنفيذ الطائرات التركية قصفاً جوياً، أدى بعضه إلى مقتل عدة أشخاص مدنيين، وآخرين عسكريين، فضلاً عن تشريد أهالي القرى من مناطقهم بسبب استمرار القصف.

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