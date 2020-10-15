سلطة الطيران المدني تعلن عودة الرحلات بين العراق وتركيا

2020/10/15 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، الخميس (15 تشرين الأول 2020)، استئناف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا بعد اسبوعين من تعليقها بقرار من أنقرة.

وقال بيان للسلطة، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تود أن تبين لجميع مسافرينا الكرام بأنه تم استئناف الرحلات المجدولة ما بين العراق وتركيا، إبتداءً من هذا اليوم الخميس الموافق 2020/10/15 وبواقع 7 رحلات اسبوعيا لكل جانب".

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت سلطة الطيران المدني، أن سلطة الطيران المدني التركي أبلغتها بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا.

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