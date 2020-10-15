2020/10/15 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….اعلنت سلطة الطيران المدني في العراق اليوم الخميس، عن عودة الرحلات الجوية بين العراق وتركيا بعد ان تم تعليقها في اوقات سابقة من العام الحالي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.حيث صرحت السلطة في بيان رسمي لها اليوم انه “تم أستئناف الرحلات المجدولة ما بين العراق وتركيا، إبتداءً من هذا اليوم الخميس الموافق […]

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