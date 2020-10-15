وزارة العمل : شمول 400 اسرة نازحة براتب شبكة الحماية والمعين المتفرغ

2020/10/15 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – نسَّقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع نظيرتها في اقليم كردستان لشمول 400 اسرة نازحة براتب شبكة الحماية والمعين المتفرغ.وقال وزير العمل الدكتور عادل الركابي لـ”الصباح” اليوم الخميس: إن شمول الأسر المذكورة والقاطنة ضمن مخيم (بحركة) في كردستان يأتي للنهوض بواقعها المعيشي، منوها بانه سيتم ارسال لجنة مطلع الاسبوع المقبل لتدقيق اسماء […]

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