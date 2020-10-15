مصرف الرافدين يقرر بيع العملة بالدولار الى شركات الصيرفة

2020/10/15 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – وجه مصرف الرافدين، شركات الصيرفة بالدخول في نافذة مزاد بيع العملة بالدولار التي يقدمها المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، ان “المصرف قرر اعادة العمل بنافذة بيع العملة بالدولار لشركات الصيرفة”.ودعا المصرف تلك الشركات الى “مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف في بغداد الشورجة للاطلاع […]

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