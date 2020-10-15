قوة مجهولة مدججة بالسلاح تقتحم مشروع استثماري وتحتجز العاملين به في تكريت

2020/10/15 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اقدمت قوة مجهولة مدججة بالسلاح، على اقتحام مشروع بيتي السكني للاستثمار في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين واحتجاز العاملين به لاكثر من 4 ساعات ولأسباب مجهولة.وقال رئيس مشروع بيتي السكني، حردان نوري الحنظل في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قوة مجهولة مدججة بالسلاح ترتدي الزي المدني ولثام الوجه، داهموا مشروع بيتي السكني واحتجزوا العاملين من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الساعة الثالثة صباحا”، مشيرا إلى أن |القوة المجهولة اعتدت بالضرب على المهندسين والعاملين بعد احتجازهم وسحبت هواتفهم”.وأضاف الحنظل، أن “القوة لم تطلب أي شيء من العاملين والمهندسين، وانما قامت باحتجازهم فقط، موضحا ان عدد القوة يبلغ 20 شخصا يستقلون 4 عجلات دفع رباعي”.ونوه الحنظل إلى أن “القوة هددت العاملين بالتصفية اذا عاودوا العمل في المشروع مما يعتبر تهديدا لاستكمال المشروع الذي حاصل على إجازة رسمية من هيئة الاستثمار الوطنية”، موضحا أن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اكد دعمه للمشاريع الاستثمارية لكن هذا التصرف يبعث رسالة واضحة إلى المستثمرين بضرورة ابتعادهم عن العراق وانه بيئة غير صالحة للعمل في وقت البلد بحاجة ماسة إلى الاستثمار المحلي والاجنبي”.ودعا الحنظل الحكومة والجهات الامنية الى “فتح تحقيق بالحادث ومحاسبة المقصرين على هذا الخرق الامني، منوها الى أن هيئة الاستثمار الوطنية متواصلة مع المسؤولين في المشروع لمناقشة هذا الخرق الكبير”.يذكر أن مشروع بيتي السكني في مدينة تكريت بمراحله الأخيرة، وهو مشروع استثماري تعمل على انشاءه شركة مدن للتطوير العقاري التابعة لمجموعة الحنظل الدولية والذي وفر الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.



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