وزير : مستقبل العراق الاقتصادي يعتمد على الطاقة الكهربائية وليس على النفط

2020/10/15 | 09:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشف وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، أن مستقبل العراق الاقتصادي يكمن في الاعتماد على طاقة كهربائية مستدامة، وليس على النفط.وقال الخطيب في مقال نشره بمجلة أميركية أمس الأربعاء، 14 10 2020 وتابعته المستقلة اليوم الخميس ، إنه خلال توليه منصب وزير الكهرباء لمدة 18 شهرا (من تشرين الأول 2018 وحتى أيار […]

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