2020/10/15 | 09:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … سجلت الليرة التركية اليوم الخميس 15/10/2020 ارتفاعاً طفيفاً بسعر الصرف مقابل الدولار الامريكي بعد ان شهدت خلال اليومين الماضيين انخفاضاً قويا.الليرة التركية ارتفع سعر صرفها مقابل الدولار الامريكي اليوم بشكل طفيف حيث سجلت سعر صرف 792 ليرة تركية مقابل 100 دولار امريكي وهو ما يعتبر ارتفاعاً بسيطاً مقارنة بسعر صرف يوم امس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الليرة التركية يسجل ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار اليوم الخميس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر صرف الليرة التركية يسجل ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار اليوم الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).