كيف يغير آيفون 12 علاقة تصميم الهواتف الذكية بالنساء؟

2020/10/15 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن أكبر نجاح حققته شركة أبل لهذا العام يكمن في إصدارها هاتف "آيفون 12 ميني"، الذي يوصف بأنه أصغر وأخف جهاز هاتف ذكي.

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