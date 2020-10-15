استقرار اسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات الخام الامريكي

2020/10/15 | 09:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها البالغة 2٪ عن الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما شوهدت أوبك وحلفاؤها يلتزمون باتفاقهم للحد من الإنتاج في ايلول.واستقر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الخام CLc1 عند 41.04 للبرميل بحلول الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش في حين انخفض […]

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