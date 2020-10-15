فرنسا تعلن فرض حظر التجول ليلا في باريس بسبب كورونا

2020/10/15 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراءات للحد من تفشي فايروس كورونا وأكد على تشديد إجراءات الوقاية في العاصمة باريس وعدد من المدن الكبرى، وفرض حظر تجول ليلي في تلك المناطق التي ينتشر فيها الفايروس بسرعة كبيرة.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة تلفزيونية عن فرض حظر تجوال ليلي بدءاً من السبت (بين التاسعة مساء والسادسة صباحاً) في عدد من المدن الكبرى، عددها ثمانية، بينها باريس ومرسيليا وتولوز وروون وغرونوبل، بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية لفايروس كورونا.



وجاء القرار بعد قليل من إعلان الحكومة حالة طوارئ في مجال الصحة العامة.

وأكد ماكرون أنّ "حظر التجوال سيستمر لأربعة أسابيع وسنذهب إلى البرلمان لتمديده حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر.



ستة أسابيع هي الفترة التي تبدو لنا مجدية".

المصدر – فرنس 24

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