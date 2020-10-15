القبض على مهرّب مخدرات قرب الحدود العراقية السورية

2020/10/15 | 10:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت القوات الأمنية من القبض على مهرِّب وضبط مواد مخدرة قرب الحدود العراقية - السورية.



وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الاول 2020)، أن "إحدى الكاميرات الحرارية رصدت بمقر السرية الثالثة في الفوج الأول لواء المشاة 71 بالفرقة 51 بالجيش العراقي، على الشريط الحدودي مع الجانب السوري- تقرُّب مجموعة يقدر عددها (15)شخصاً يحملون مواد تهريب مع اشخاص يحملون أسلحة خفيفة ، وبعد اجتيازهم للساتر الحدودي بمسافة 150م تم الاصطدام بقوة إحدى الكمائن العائدة للفوج وتبادل اطلاق النار بين المهربين والقوات الأمنية ، ولاذو بالفرار إلى داخل العمق السوري".

وأضاف أن "القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على شخص سوري الجنسية يعمل مع المهربين، كما ضبطت كارتونة كبيرة مملوءة باكياس حبوب (مخدرة) عدد 100 كيس كل كيس يحتوي على 2000 حبة اي ما مجموعة 200000 الف حبة مخدر، كما ضبطت 20 حاوية زنة (20) كغم مملوءة بمادة (الدهن الحر)،"مبينا انه"تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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